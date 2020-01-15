Президент России Владимир Путин попросил правительство временно исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Об этом в среду, 15 января, сообщает Telegram-канал RT.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство подало в отставку. В ходе встречи с российским лидером он подчеркнул, что считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Президент поблагодарил правительство Медведева за работу. По словам Путина, он удовлетворен результатами, которые были достигнуты.

Глава государства заявил о планах ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить этот пост Медведеву.

Ранее российский лидер заявил о необходимости провести голосование при принятии поправок в конституцию страны. По словам Путина, поправки, предложенные в основной закон, не затрагивают его фундаментальных основ, поэтому могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие конституционных законов.

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