Путин поблагодарил правительство России за работу

Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с кабмином, состоявшейся в доме правительства, глава государства отметил, что удовлетворен результатами, которые были достигнуты. В то же время Путин отметил, что удалось сделать не все, однако «все никогда не получается в полном объеме».

По словам российского лидера, он встретится с каждым из министров правительства.

Ранее 15 января, Дмитрий Медведев объявил, что российское правительство ушло в отставку. Он заявил, что считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

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