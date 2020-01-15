Путин выбрал нового премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства провел встречу с Мишустиным, предложив ему пост председателя правительства. Тот согласился, и его кандидатура была внесена на рассмотрение депутатов Госдумы.

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Должность премьера стала вакантной после того, как Дмитрий Медведев 15 января объявил об отставке правительства. По инициативе Путина он перейдет на должность заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет сам президент.

Мишустин возглавлял ФНС с апреля 2010 года. До прихода в налоговую службу занимался бизнесом и работал на различных должностях в правительстве России, в частности в Роснедвижимости и РосОЭЗ. Имеет степень доктора экономических наук. Женат, имеет трех сыновей, увлекается хоккеем.

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