Россия
 
Путин нашел замену Медведеву
Последние новости
Предложенного Путиным премьер-министра призвали утвердить максимально оперативно
НАТО проведет учения в Одессе
Слишком большой унитаз помешал мужчине закрыться в туалете гостиницы
104-летний ветеран Великой Отечественной перепутал выключатели на плите и сгорел
Москвичам раскрыли план подготовки к крещенским купаниям за несколько дней 
ЦСКА согласовал контракт с нападающим сборной России
Украина допустила передачу черных ящиков Boeing другой стране
Мутко ответил на вопрос о провале правительства Медведева
Зафиксированы опровергающие современную физику частицы
Новости партнеров

Путин выбрал нового премьер-министра

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства провел встречу с Мишустиным, предложив ему пост председателя правительства. Тот согласился, и его кандидатура была внесена на рассмотрение депутатов Госдумы.

Должность премьера стала вакантной после того, как Дмитрий Медведев 15 января объявил об отставке правительства. По инициативе Путина он перейдет на должность заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет сам президент.

Мишустин возглавлял ФНС с апреля 2010 года. До прихода в налоговую службу занимался бизнесом и работал на различных должностях в правительстве России, в частности в Роснедвижимости и РосОЭЗ. Имеет степень доктора экономических наук. Женат, имеет трех сыновей, увлекается хоккеем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мутко ответил на вопрос о провале правительства Медведева
Опубликовано полное видео встречи Путина с правительством перед отставкой
В Госдуме назвали претендентов на пост нового премьер-министра
Другие материалы рубрики
Россия00:0313 января

«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»

Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
19:05Сегодня

104-летний ветеран Великой Отечественной перепутал выключатели на плите и сгорел

18:57Сегодня

В «Единой России» отреагировали на послание Путина Федеральному Собранию

18:43Сегодня

Мутко ответил на вопрос о провале правительства Медведева

Россия00:0111 января
Наталья Галеева у сгоревшего дома

«На нас управу не найдете! Мы отдельное государство!»

Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
18:28Сегодня

Опубликовано полное видео встречи Путина с правительством перед отставкой

18:25Сегодня

В Госдуме назвали претендентов на пост нового премьер-министра

18:07Сегодня

Мутко раскрыл детали плана Путина по изменению Конституции

Россия00:01 5 января

«Запой полностью изолирует человека»

Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
18:00Сегодня

Санкт-Петербург побил температурный рекорд времен Брежнева

17:48Сегодня

Появилось видео реакции российских министров на слова об их отставке

17:18Сегодня

Мутко растолковал отставку правительства

Россия
104-летний ветеран Великой Отечественной перепутал выключатели на плите и сгорел
Дмитрий МедведевМедведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
В «Единой России» отреагировали на послание Путина Федеральному Собранию
Путин предложил изменить Конституцию
Каким должен быть главный закон страны по мнению президента
Мутко ответил на вопрос о провале правительства Медведева
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Опубликовано полное видео встречи Путина с правительством перед отставкой
Все материалы
Мир
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Радостный Ким Чен Ын в окружении женщин-военных попал на видео
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Объявлено об отставке Лаврова
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Турция раскрыла сроки начала работы С-400
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Жители ДНР подадут в ЕСПЧ иски против Украины на миллионы рублей
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Украина определила «гуманитарные» участки разведения войск в Донбассе
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Украина допустила передачу черных ящиков Boeing другой стране
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Кровавая слава
Как в Средней Азии делают героев-освободителей из мятежников, отрезавших головы женщинам и детям
Все материалы
Экономика
Центробанк предложили ослабить
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Россияне пожалели о малых сбережениях на старость
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Глава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Россию похвалили за борьбу с «зомби»
Все материалы
Силовые структуры
Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Тело иностранца обнаружили возле жилого дома в Москве
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Россиянин по привычке признался в несуществующем убийстве
Все материалы
Наука и техника
Поставки Су-57 пошли нормально по плану
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Смерть Windows 7 оказалась выгодной для Apple
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
«Ангара» опять не полетит
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Microsoft изобрела ноутбук на солнечной энергии
Все материалы
Спорт
ЦСКА согласовал контракт с нападающим сборной России
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Макгрегор рассказал о немужском поступке Нурмагомедова
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Министр спорта Колобков ушел в отставку вместе с правительством
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Олимпийский чемпион рассказал о бесконечном хаосе в сборной России по биатлону
Все материалы
Культура
Министр культуры Мединский отправлен в отставку
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Гуф матом вызвал на бой «разрушившего его семью» бывшего депутата
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Актриса из «Первого мстителя» объяснила убийство матери самообороной
Названы номинанты на «Оскар»
От «Джокера» до Тарантино: кто получит главную кинопремию года
Певец Александр Серов раскрыл подробности драки со стрельбой
Все материалы
Интернет и СМИ
Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская»
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Бывшую звезду «Уральских пельменей» обязали выплатить шоу почти миллион рублей
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Немецкое СМИ признало невозможность мира обойтись без России
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Российская соцсеть подвела итоги года и раскрыла планы на будущее
Все материалы
Ценности
Модель с диагнозом как у Бибера стала чемпионкой и снялась для обложки Playboy
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Опубликованы фото популярной плюс-сайз-модели в обнаженном виде без фотошопа
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Покинувшая королевскую семью Меган Маркл начала одеваться «как все»
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Самая красивая в мире женщина сфотографировалась в сетке на голое тело
Все материалы
Путешествия
Слишком большой унитаз помешал мужчине закрыться в туалете гостиницы
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Убегающие от снежной лавины туристы попали на видео
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Названы главные страхи российских путешественников
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Сотрудник авиакомпании воспользовался полномочиями и домогался пассажирки
Все материалы
Из жизни
Рыбаки сняли на видео редчайших дельфинов-альбиносов
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Бездомный записал на заборе банковские реквизиты своей девушки
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Геодезистам пригрозили тюрьмой за убийство огромного питона
Все материалы
Появилась первая фотография обновленного Volkswagen Tiguan
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Стала известна цена топового Kia Seltos для России
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Объявлены цены на Lada 4x4 с новым салоном
Машины компаний, далеких от автобизнеса
Электрокар Sony, спорткупе от Heinz, гоночный болид Nike и другие
Представлен первый кроссовер Genesis, который появится в России
Все материалы
Дом
Многоэтажка в российском городе полностью покрылась льдом
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Российская пенсионерка разругалась с семьей и ушла жить в подъезд
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Бывший осужденный влез в чужую квартиру и очаровал хозяйку
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
В Великобритании начали продавать тупые ножи
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы