Мутко ответил на вопрос о провале правительства Медведева

Отставка правительства Дмитрия Медведева не означает, что оно провалило поставленные ему задачи. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко, отвечая на вопросы журналистов на Гайдаровском форуме, передает ТАСС.

«Наоборот, президент [Владимир Путин] сегодня публично и на совещании с нами сказал, что благодарен», — указал чиновник.

Ранее Мутко заявил, что отставка правительства связана с запросом на изменения, о котором в послании Федеральному собранию заявил президент Путин.

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15 января Медведев объявил об отставке правительства. По его словам, такое решение принято на фоне объявленных президентом в послании Федеральному собранию планирующихся изменений в Конституцию.

Путин поблагодарил Медведева за работу и сообщил, что намерен назначить его на должность заместителя председателя Совета безопасности России, то есть фактически своим замом, так как главой Совбеза является сам президент. Также глава государства попросил премьера исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Кандидатура нового главы правительства официально не называлась.

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