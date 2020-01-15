Мутко растолковал отставку правительства

Отставка правительства Дмитрия Медведева вызвана запросом на изменения, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, в правительстве посчитали последние события, в частности послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, большим вызовом. «Запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», — растолковал Мутко.

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Ранее 15 января Медведев объявил об отставке правительства. По его словам, такое решение принято на фоне объявленных президентом в послании Федеральному собранию планирующихся изменений в Конституцию.

Путин поблагодарил Медведева за работу и сообщил, что намерен назначить его на должность заместителя председателя Совета безопасности России, то есть своим замом, так как главой Совбеза является сам президент. Также глава государства попросил премьера исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

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