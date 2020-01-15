В Госдуме отреагировали на отставку правительства

Отставка правительства России не повлияет на реализацию предложений в послании президента Федеральному собранию, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его цитирует РИА Новости в среду, 15 января.

«На динамике реализации послания, я практически на 100 процентов уверен, что сегодняшние важные перемены не повлияют, потому что послание президента — прямое обращение ко всем ветвям власти», — сказал он.

Толстой подчеркнул, что все будут работать для того, чтобы максимально быстро реализовать поставленные главой государства задачи.

Ранее в среду премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил об отставке правительства. По его словам, он считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Между тем Владимир Путин предложил Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность создадут специально.

Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов. Медведев — один из них.

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