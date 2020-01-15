В Госдуме назвали претендентов на пост нового премьер-министра после отставки российского правительства и его главы Дмитрия Медведева. Своими предположениями поделились лидеры парламентских фракций «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Геннадий Зюганов , передает «Интерфакс».

Так, по словам Миронова, наиболее вероятный кандидат на этот пост — глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Глава фракции считает, что озвученная им кандидатура «более чем уместна», поскольку после ухода с высоких постов и до последнего назначения он «многое посмотрел» и понял, что без подъема платежеспособности населения в России «ничего не будет».

Противоположного мнения придерживается лидер коммунистов. Он подчеркнул, что назначение премьер-министром Кудрина станет самым плохим вариантом. «Эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит, нужны люди, которые умеют работать», — объяснил Зюганов. Он пообещал, что депутаты проконсультируются и озвучат свои кандидатуры.

Жириновский в свою очередь убежден, что главой правительства может стать министр финансов Антон Силуанов, который был вице-премьером, или генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов — «он занимался нашими технологиями». Лидер ЛДПР выразил предположение, что пост премьер-министра также может занять один из хорошо проявивших себя губернаторов.

Ранее в среду Медведев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил об отставке правительства. По его словам, он считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщал, что отставка правительства не повлияет на реализацию предложений в послании президента Федеральному собранию.

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