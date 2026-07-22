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Забота о себе
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01:01, 22 июля 2026Забота о себе

Названа оптимальная для поддержания здоровья мозга и психики норма сна в пожилом возрасте

Сомнолог Даутович: После 60 лет надо спать семь-восемь часов ради здоровья мозга и психики
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Сомнолог Натали Даутович рассказала, сколько нужно спать людям старше 60 лет, чтобы сохранить здоровье психики и мозга. Норму сна она назвала в разговоре с изданием Parade.

По словам Даутович, пожилым людям нужно спать от семи до восьми часов в сутки. «Это количество ночного отдыха обеспечивает психическое и когнитивное здоровье для большинства людей. За это время все системы организма и мозг успевают восстановиться», — рассказала врач.

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Доктор добавила, что, согласно исследованиям, люди, которые регулярно высыпаются, быстрее справляются с задачами на внимание и лучше обучаются и запоминают новую информацию.

Врач также подчеркнула: регулярный полноценный сон — одна из самых важных для здоровья привычек. Она пояснила, что в долгосрочной перспективе хронический недосып повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и когнитивных нарушений. Особенно важно соблюдать режим сна людям старше 60 лет.

Ранее сомнолог Максим Новиков назвал причины непреодолимой сонливости днем. По его словам, одной из них является плохое качество ночного отдыха.

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