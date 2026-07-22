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01:13, 22 июля 2026 (обновлено: 01:20, 22 июля 2026)Бывший СССР

Марочко назвал стратегический успех российской армии

Марочко: Освобождение Волоховского стало стратегическим успехом российской армии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС заявил, что взятие населенного пункта Волоховское российскими войсками выходит за рамки тактического успеха.

По его оценке, это событие имеет стратегическое значение, поскольку позволяет армии России создать плацдарм для дальнейшего наступления на харьковском направлении.

Эксперт подчеркнул, что на этом участке фронта сейчас закладывается серьезная основа для будущего продвижения. Именно поэтому освобождение Волоховского следует рассматривать как весомый задел на перспективу, а не как локальное достижение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва проводит спецоперацию для того, чтобы на Украине не присутствовали войска НАТО. Он также добавил, что размещение иностранных контингентов на территории Украины неприемлемо для России.

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