Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 21 июля 2026Россия

Песков назвал причину проведения СВО

Песков: Россия проводит СВО, чтобы войска НАТО не присутствовали на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) для того, чтобы войска НАТО не присутствовали на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — пояснил он.

Представитель Кремля также добавил, что размещение иностранных контингентов на территории Украины неприемлемо для России.

Ранее стало известно, что в ночь с 20 на 21 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 209 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Удар России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины попал на видео
    ВСУ выпустили в сторону России ракеты большой дальности «Фламинго» и сотни БПЛА
    В Кремле прокомментировали удар по военным объектам в порту Одессы
    Ученые ускорили анализ проб воды из Байкала благодаря нейросети
    На российском острове обнаружили сразу семь краснокнижных растений
    ВС России взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО
    В России высказались о будущем Украины
    В Кремле прокомментировали сообщения о визите главы ФБР в Россию
    Кремль ответил на удары ВСУ по складам российского маркетплейса
    Женщина сбила ехавшего на самокате мальчика в Подмосковье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok