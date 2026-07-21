Песков назвал причину проведения СВО

Песков: Россия проводит СВО, чтобы войска НАТО не присутствовали на Украине

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) для того, чтобы войска НАТО не присутствовали на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — пояснил он.

Представитель Кремля также добавил, что размещение иностранных контингентов на территории Украины неприемлемо для России.

Ранее стало известно, что в ночь с 20 на 21 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 209 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.