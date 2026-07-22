Лили Аллен показала фото в купальнике на фоне хейта из-за тура

Лили Аллен показала фото в купальнике на фоне хейта из-за короткого сет-листа в туре

Британская певица Лили Аллен показала фото с отдыха в Швейцарии на фоне хейта из-за тура. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница искупалась в горном озере в купальнике черного цвета. На размещенных кадрах знаменитость была запечатлена без макияжа с собранными в пучок волосами.

Публикацией из отпуска Аллен поделилась вопреки волне критики, с которой она столкнулась в сети из-за тура West End Girl. По мнению поклонников, сет-лист концертов был слишком коротким. При этом сама певица никак не реагировала на возмущения поклонников.

Ранее в июле желание звезд сниматься обнаженными после расставания объяснили.