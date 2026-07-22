Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 22 июля 2026Ценности

Лили Аллен показала фото в купальнике на фоне хейта из-за тура

Лили Аллен показала фото в купальнике на фоне хейта из-за короткого сет-листа в туре
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lilyallen

Британская певица Лили Аллен показала фото с отдыха в Швейцарии на фоне хейта из-за тура. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница искупалась в горном озере в купальнике черного цвета. На размещенных кадрах знаменитость была запечатлена без макияжа с собранными в пучок волосами.

Материалы по теме:
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021
В одной лодке Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
В одной лодкеЧто вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
9 апреля 2020

Публикацией из отпуска Аллен поделилась вопреки волне критики, с которой она столкнулась в сети из-за тура West End Girl. По мнению поклонников, сет-лист концертов был слишком коротким. При этом сама певица никак не реагировала на возмущения поклонников.

Ранее в июле желание звезд сниматься обнаженными после расставания объяснили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назвал имя нового главкома ВСУ
    Марочко назвал стратегический успех российской армии
    В МИД России прокомментировали отставки Сырского и Федорова
    Лили Аллен показала фото в купальнике на фоне хейта из-за тура
    Названа оптимальная для поддержания здоровья мозга и психики норма сна в пожилом возрасте
    Две финалистки «Мисс Вселенная» погибли при странных обстоятельствах. Следствие не исключает, что одну из них убили
    В США представили перехватчик БПЛА за 100 тысяч долларов
    Удар «Геранями» по украинской газоперерабатывающей установке попал на видео
    Рогозин высмеял назначение нового главкома ВСУ
    Новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok