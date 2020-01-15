Опубликовано полное видео встречи Путина с правительством перед отставкой

Опубликована полная версия видео встречи президента России Владимира Путина с министрами правительства перед тем, как Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина. Ролик появился в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно, что в один из залов заседания в доме правительства входят Путин с Медведевым, затем глава государства предлагает всем участникам совещания присесть. Членам кабмина президент рассказал, что вместе премьер-министром подробно обсудил вопросы, которые были поставлены в ходе послания Федеральному собранию. После этого глава правительства объявил об отставке.

По словам Медведва, решение правительства уйти в отставку является правильным на фоне предложений Путина внести изменения в Конституцию.

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