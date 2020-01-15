Появилось видео реакции российских министров на слова об их отставке

Появилось видео реакции министров на слова премьер-министра Дмитрия Медведа об их отставке. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «На видео видно».

На видео попала также беседа Медведева с президентом Владимиром Путиным перед объявлением об отставке кабинета министров. В ролике видно, как политики прохаживаются по залу заседаний и о чем-то разговаривают.

Объявив об отставке правительства, Медведев отметил, что считает это решение правильным на фоне предложений об изменении Конституции, которые озвучил российский лидер в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в среду, 15 января. В частности, Путин предложил добавить Госдуме полномочий и закрепить приоритет основного закона над международным законодательством.

В ходе встречи с кабинетом министров российский лидер предложил премьеру новую должность заместителя председателя Совета безопасности.

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