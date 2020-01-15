В Совфеде объяснили суть новой должности Медведева

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву по сути пост вице-президента. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

Ранее 15 января Медведев объявил, что правительство России подало в отставку в полном составе. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Путин предложил Медведеву должность зампреда Совета Безопасности, эту должность создадут специально. Председателем Совбеза является Владимир Путин, в совет также входят 11 постоянных членов. Медведев — один из них.

Президент также поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и заявил, что удовлетворен достигнутыми результатами. Он также пообещал встретиться с каждым из министров правительства.

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