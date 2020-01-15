Стало известно о перспективах Медведева остаться во главе «Единой России»

Дмитрий Медведев останется во главе «Единой России» после ухода с должности премьер-министра. О его перспективах РИА Новости рассказали два источника в руководстве партии.

По словам одного из собеседников агентства, уход правительства в отставку не должен повлиять на расстановку сил в партии. Другой единоросс отметил, что председатель партии может лишиться своего поста по решению съезда партии или самостоятельно сложив полномочия — сейчас оснований для этого нет.

Представитель партии указал, что пока непонятно, можно ли заместителю председателя Совета безопасности одновременно быть председателем партии, потому что сам правовой статус новой должности Медведева «вообще сейчас не определен».

15 января Дмитрий Медведев сообщил президенту Владимиру Путину об отставке правительства в полном составе. Путин согласился и назначил новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Медведеву предложен пост зампредседателя Совбеза — это работа в области обороноспособности и безопасности.

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