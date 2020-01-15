Путин отправил в отставку правительство Медведева

Президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно президентскому указу, Медведев и его коллеги будут исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Ожидается, что должность премьер-министра займет руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Он согласился на предложение Путина перейти на этот пост, в ближайшее время его кандидатура внесена на рассмотрение Госдумы. В ближайшее время депутаты соберутся для утверждения нового главы правительства.

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15 января Медведев объявил об отставке правительства. По его словам, такое решение принято на фоне объявленных президентом в послании Федеральному собранию планирующихся изменений в Конституцию.

Путин поблагодарил Медведева за работу и сообщил, что намерен назначить его на должность заместителя председателя Совета безопасности России, то есть фактически своим замом, так как главой Совбеза является сам президент.

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