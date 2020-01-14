Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов

Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина контролировать исполнение национальных проектов. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 14 января.

«Споры с правительством и экспертами в этой сфере — естественный процесс», — сказал глава государства.

Он добавил, что без этого невозможно искать и находить нужные решения.

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25 декабря Кудрин заявил, что не видит в выполнении национальных проектов достижения национальных целей для развития России. По его мнению, достижение национальных целей требует более широкого инструментария и дополнительных мер.

В октябре глава Счетной палаты заявил, что успешной реализации нацпроектов мешает сложная иерархия уровней управления. В числе других проблем — завышенные показатели для регионов.

В том же месяце спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением средств, которые направляются на реализацию нацпроектов. Она предположила, что целесообразней будет давать деньги главам регионов, а не министерствам.

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