Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Объем украденных из бюджета России денег оценивается в пределах двух-трех миллиардов рублей в год. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости.

Кудрин отметил, что в данном случае речь идет о воровстве государственных средств, которое расследуется в рамках уголовных дел. Всего же за 2019 год было выявлено нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Однако политик пояснил, что около трети из них — это нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют во время проверок, а еще треть — нарушения процедур закупок, что не является уголовным преступлением.

Глава Счетной палаты также добавил, что орган начнет переходить к стратегическому аудиту в финансовой сфере. «Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем», — заключил он.

В 2018 году Кудрин признал, что в России действительно распространена коррупция. Причиной этому он назвал нехватку общественных и государственных институтов контроля.

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