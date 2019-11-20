Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах. Об этом сообщает Rambler News Service.

Так, по подсчетам СП, власти в этом году не успеют потратить триллион рублей, что приведет к срыву ряда программных мероприятий. Отмечается, что объем неисполненных расходов за три года вырос практически втрое.

«Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на триллион рублей», — заявил Кудрин, добавив, что видит в этом слабое качество государственного управления.

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Замглавы правительства Антон Силуанов однако не согласился с такой позицией. По его мнению, это связано с тем, что кабмин стал жестче подходить к тратам федерального бюджета. Если раньше было разрешено авансирование проектов, то сейчас отслеживается каждый рубль.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, призвал никого «не пугать этим триллионом». По его словам, это просто вопрос изменения техники бюджетного учета. Так, график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев из-за переход с авансовых платежей на оплату по факту.

Ранее Минфин подсчитал, что исполнение федерального бюджета по итогам девяти месяцев 2019 года оказалось самым низким за последние 11 лет. В период с января по сентябрь расходы составили 12,05 триллиона рублей — 62,9 процента от уточненных параметров бюджета на 2019 год.

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