Счетная палата нашла миллиардные нарушения в бюджете России

Счетная палата по итогам 2018 года выявила нарушения в бюджетах всех уровней на 772,7 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете ведомства.

Общий объем нарушений снизился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичными показателями годом ранее, когда контрольное ведомство зафиксировало нарушения на 1,87 триллиона рублей.

Большая часть нынешних нарушений — на 294,6 миллиарда рублей — связана с госзакупками. Кроме того, нарушения на 268,2 миллиарда связаны с формированием и исполнением бюджетов, на 95 миллиардов — с ведением бухгалтерского учета, на 70,7 миллиарда — с неэффективным использованием бюджетных средств.

При этом количество нарушений в 2018 году выросло на 43 процента по сравнению с 2017-м: 9,2 тысячи против 6,4 тысячи.

Отмечается, что по результатам проверок Счетной палаты было возбуждено 40 уголовных и 85 административных дел. К административной ответственности удалось привлечь 41 должностное лицо, 21 из них было уволено.

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