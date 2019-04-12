Названа самая коррумпированная отрасль России

Ущерб из-за нарушений законодательства в 2018 году вырос в 5,5 раз по сравнению с 2016 году. Как передает РБК, об этом сообщила аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова.

Объем выявленных нарушений составил 294,6 миллиарда рублей. «Это в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 года. Если эту цифру сопоставить с 2016 годом, то в 5,5 раза больше», — рассказала Блинова.

Как она уточнила, в эту сумму входят как нарушения законодательства, так и коррупционные преступления, отметила аудитор. В 2017 году в сфере закупок выявлены нарушения на 118,3 миллиарда рублей, в 2016 году — на 53,05 миллиарда рублей. По словам Блиновой, их количество за последние два года практически не изменилось, но растет их сумма.

Большая часть выявленных нарушений относится к госзакупкам — на них приходится почти 40 процентов от общего объема. Нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, связанных с приемкой и оплатой невыполненных работ, составляет порядка 20 процентов.

Ранее Счетная палата заявила о нарушении РЖД планов исполнения нескольких проектов, в числе которых модернизация участков Байкало-Амурской магистрали (БАМ), Транссибирской магистрали (Транссиб), а также строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань — Екатеринбург.

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