Выплаты россиянам по советским сбережениям проверят

Счетная палата проверит выплату в 2013-2018 годах компенсаций по вкладам времен СССР. Проверки коснутся Минфина, Сбербанка и «Росгосстраха», следует из перечня контрольных экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2019 год.

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Речь идет о советских вкладах в Сбербанке, вкладах в организациях государственного страхования и выкупе у граждан государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сбербанка. В документе отмечается, что эти сбережения являются гарантированными.

В период с 2013 по 2016 год на выплату компенсаций по советским вкладам было потрачено 29 миллиардов рублей из бюджета: около 9 миллиардов в 2013 году, порядка 8 миллиардов в 2014-м, 7 и 5,5 миллиарда в 2015-м и 2016 годах соответственно. По данным Минфина, на период с 2017 по 2019 год была запланирована выплата компенсаций в размере 5,5 миллиарда рублей ежегодно.

Компенсации могут быть получены по вкладам россиян в Сбербанке, сделанным до 20 июня 1991 года, взносам в «Госстрахе» по договорам личного страхования, сделанным до 1 января 1992 года, и облигациям СССР и РСФСР, размещенным до 1 января 1992 года. Общая сумма гарантированных сбережений составляет 345,5 миллиарда рублей.

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