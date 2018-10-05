Россия согласилась рассчитаться по советским долгам

Россия не будет оспаривать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), присудившего троим ее гражданам компенсации по советским государственным облигациям 1982 года. Выдержки из заявления российского Минюста приводит РИА Новости.

Ведомство отметило, что не собирается обжаловать июльское решение суда, поскольку тот встал на сторону Москвы по большинству из 14 исков, объединенных в одно дело. Только трем истцам были присуждены компенсации: 9432 евро материального, 5400 евро морального ущерба и 2876 евро за судебные издержки.

Остальные истцы, по мнению суда, не смогли предоставить надежных доказательств того, что имеют право на компенсацию, или же не указали ее желаемый размер (по правилам суда, это означает отказ в выплате).

Дело касалось государственных облигаций, выпущенных советским правительством в 1982 году. Бумаги имели номинал 25, 50 и 100 рублей, ставку купона в три процента годовых и срок обращения 20 лет, то есть должны были быть погашены в 2002 году. Из-за распада СССР в 1991 году новые российские власти приняли несколько законов, по которым держатели облигаций могли обменять их на новые, уже российские бумаги или на акции Сбербанка. Однако эти законы так и не вступили в силу. В связи с этим истцы до сих пор не смогли добиться от государства выкупа своих облигаций или какой-либо компенсации.

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ЕСПЧ постановил, что ситуация является неоднозначной. С одной стороны, в 1990-х годах Россия из-за перехода на рыночную экономику, кризиса 1998 года и некоторых других причин находилась в тяжелом финансовом положении. В этих условиях интересы общества необходимо ставить выше «требований чисто денежного характера» отдельных граждан. С другой стороны, государство должно выполнять обязательства, вытекающие из принятых законов, а такие законы позволяли держателям советских облигаций обменять их на новые бумаги.

В итоге суд счел второе обстоятельство более важным, чем первое, и постановил, что истцы имеют право на компенсацию как таковую. Но обоснованность требований некоторых из них все же вызвала у судей сомнения. Так, истица Светлана Алексеева утверждала, что купила в 1982 году облигации на 198 тысяч рублей. Но при уровне среднемесячных зарплат в 130 рублей для этого ей потребовалось бы копить около 60 лет, указал суд. Истцы Яхья Галаев и Николай Гусев указали, что купили облигации на 1,5 миллиона рублей, якобы заработанных бизнесом и полученных в наследство, но не сумели предоставить никаких доказательств этого.

В отношении некоторых истцов ЕСПЧ постановил, что сам факт признания нарушения их прав является достаточной компенсацией и на денежные выплаты рассчитывать им не стоит.

Такая позиция устраивает Москву, отметил Минюст. Поэтому ведомство не будет оспаривать решение. Это значит, что государство выплатит компенсации трем заявителям, которым ее назначил суд.

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