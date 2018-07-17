Россию обязали заплатить Pussy Riot за дело о панк-молебне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию в течение трех месяцев выплатить более 30 тысяч евро участницам группы Pussy Riot за дело о панк-молебне в храме. Об этом говорится в судебном решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ 17 июля.

Мария Алехина и Надежда Толоконникова получат по 16 тысяч евро, Екатерина Самуцевич — 5 тысяч, также им компенсируют судебные издержки в размере 11 760 евро.

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Страсбургский суд признал, что были нарушены права активисток на гуманное обращение, справедливое судебное разбирательство, свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу выражения мнения (статьи 3, 5, 6, 10 Европейской конвенции по защите прав человека).

Минюст России уже прокомментировал решение. Постановление суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в течение трехмесячного срока, говорится на сайте ведомства.

Четыре года назад Pussy Riot обратились в ЕСПЧ, чтобы получить компенсацию морального вреда на сумму 120 тысяч евро для каждой и 10 тысяч евро за судебные расходы.

В августе 2012 года московский суд объявил участниц панк-молебна виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды (часть 2 статьи 213 УК России) и приговорил к двум годам колонии общего режима. В октябре Екатерине Самуцевич заменили реальное наказание условным, а Мария Алехина и Надежда Толоконникова были освобождены в декабре 2013 года по амнистии.

В июле четверо активистов панк-группы в форме сотрудников полиции выбежали на поле в финальном матче чемпионата мира по футболу. Им удалось пробыть на газоне около 30 секунд. Нарушители были задержаны и наказаны 15 сутками ареста.

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