Участницы Pussy Riot поздравили ФСБ плакатом «С днем рождения, палачи»

Активистки Pussy Riot и два фотографа задержаны в Москве за вывешенный на здании ФСБ плакат «С днем рождения, палачи». Они проведут ночь в отделении, на утро 21 декабря им назначен суд, сообщил «Ленте.ру» один из задержанных, фотограф Андрей Золотов.

Утром в среду, 20 декабря, в День работника органов безопасности и столетие создания ведомства две участницы Pussy Riot — Мария Алехина и Ольга Борисова — подошли к главному входу в здание ФСБ на улице Большая Лубянка, развернули баннер с надписью «С днем рождения, палачи» и привязали его к решеткам на дверях. Спустя несколько минут сотрудники службы и полиции задержали Алехину, Золотова и второго фотографа, Дениса Бочкарева. Их доставили в ОВД «Мещанский», где к ним более четырех часов не пускали адвоката.

Всем троим вменяют нарушение пункта 1 части 6 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированном митинге или пикета, мешавших функционированию объектов инфраструктуры»). Наказание по этой статье предусматривает для граждан штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест максимум на 15 суток.

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