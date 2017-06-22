Акционистку в очках виртуальной реальности задержали в центре Москвы

На Красной площади в Москве задержали художницу Екатерину (Катрин) Ненашеву, которая в очках виртуальной реальности проводила акцию в поддержку пациентов психоневрологических диспансеров. Об этом сообщает в четверг, 22 июня, «Интерфакс».

Девушка рассказала агентству, что ее отвезли в ОВД «Китай-город». Как сообщается на Facebook-странице Ненашевой, при задержании ей сообщили, что «в виртуальной реальности ни в коем случае нельзя находиться в общественном месте».

Позднее художница написала, что в отделение к ней приехали психиатры. Затем ее на машине скорой помощи повезли на обследование в психиатрическую больницу.

Материалы по теме «Это искусство, причем отличное» Эксперты о Павленском и о том, что такое акционизм

С 12 июня Ненашева проводит акцию под названием «Между здесь и там». Она передвигается по Москве в очках виртуальной реальности, в которых транслируются видео и фото повседневной жизни московских психоневрологических интернатов.

Ненашевой в 2015 году было назначено трое суток ареста за перформанс на Красной площади в поддержку осужденных женщин. Тогда девушку, одетую в тюремную робу, подстригли наголо.

До этого в том же месяце ее задерживали на Болотной площади вместе с участницей панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой. Девушки, одетые в форму заключенных, шили российский флаг. Целью акции было привлечение внимания к проблемам посттюремной адаптации женщин.