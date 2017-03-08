Феминистки с баннером и дымовыми шашками устроили акцию на Кремлевской стене

Феминистки устроили акцию на Красной площади. Семь ее участников доставлены в отдел полиции, сообщает «ОВД-Инфо» в среду, 8 марта. Это активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, журналистки «Новой газеты» Елена Костюченко и Анна Артемьева, а также фотограф Арден Аркман.

Две активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, развернули баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!» и зажгли дымовые шашки. Другие феминистки держали плакаты с надписями «Нас большинство» и «Женщину — в президенты». Их выступление запечатлела на видео акционистка Екатерина Ненашева.

«Я как раз участвовала в акции, которая была в Александровском саду. Девушкам удалось зажечь файеры. Их тут же задержали, всего сейчас 7 задержанных. Всего было в районе 13 человек. Остальным, кто был внутри, удалось ретироваться», — рассказала Ненашева радиостанции «Говорит Москва».