Устроивших акцию на башне и стене Кремля феминисток отпустили из полиции

Феминисток, устроивших акцию с баннером и дымовыми шашками на Красной площади, отпустили из полиции. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По информации сайта, с участниками акции — четырьмя активистками, двумя журналистками «Новой газеты» и фотографом — была проведена профилактическая беседа. У некоторых из них были взяты отпечатки пальцев. Протоколы об административных правонарушениях не составляли.

Две феминистки днем 8 марта поднялись на стену Кремля со стороны Александровского сада, развернули полотнище с надписью «200 лет мужчины у власти. Долой!» и зажгли дымовые шашки. Еще две забрались на Угловую Арсенальную башню с баннером «Национальная идея — феминизм» и файерами. Другие участники акции держали плакаты с надписями «Нас большинство» и «Женщину — в президенты».

По словам акционистки Екатерины Ненашевой, всего было около дюжины участников, некоторым из них удалось убежать.