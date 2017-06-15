Дадина оштрафовали за чтение Конституции на Красной площади

Активиста Ильдара Дадина оштрафовали на 20 тысяч рублей за проведение несанкционированной акции на Красной площади в Москве. Такое решение вынес Тверской суд столицы, сообщает ТАСС.

Дадина признали виновным по статье о нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Он был задержан 12 мая, Дадин и еще 10 активистов читали Конституцию.

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Дадин был осужден по делу об участии в несогласованных акциях протеста. Приговор был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Активист вышел на свободу 26 февраля.

После освобождения из колонии Дадин несколько раз принимал участие в несанкционированных акциях и был задержан. 26 апреля суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей за нарушение правил проведения одиночного пикета.

10 марта его задержали из-за отсутствия паспорта во время акции около здания Федеральной службы исполнения наказаний. После установления личности активиста отпустили.

