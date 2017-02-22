Верховный суд отменил приговор Дадину

Президиум Верховного суда России отменил обвинительный приговор в отношении оппозиционера Ильдара Дадина и освободил его из-под стражи, передает в среду, 22 февраля, РИА Новости.

Высшая судебная инстанция страны пересматривала дело первого осужденного за многократные нарушения на митингах по указанию Конституционного суда.

Дадин обратился в КС, оспаривая положения статьи 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В итоге 10 февраля Конституционный суд признал в целом законным уголовную ответственность за неоднократные нарушения на митингах, но глава КС Валерий Зорькин указал, что она допустима, если «эквивалентна характеру и степени деяния и не приводит к отступлению от принципа равенства, соразмерности и справедливости».

В то же время в КС посчитали, что за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов уголовная ответственность наступать не может, поэтому дело Дадина подлежит пересмотру

Он отбывал срок в ИК-5 Алтайского края, куда его в январе доставили из колонии №7 в Сегеже (Республика Карелия). Во ФСИН заявили, что перевод был осуществлен в целях обеспечения личной безопасности. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на избиения в ИК-7. В результате проверки в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного выявлено не было.

Дадина признали виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В декабре 2015 года оппозиционера приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года его срок уменьшили до 2,5 лет лишения свободы.