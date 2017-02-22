Прокурор попросил освободить Дадина

На заседании президиума Верховного суда прокурор попросил судей отменить приговор оппозиционеру Ильдару Дадину, прекратить уголовное дело в отношении него и отпустить на свободу. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает «Медиазона».

Президиум ВС пересматривает дело первого осужденного в России за многократные нарушения на митингах Дадина после решения Конституционного суда, который 10 февраля счел необходимым внести изменения в статью 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В КС посчитали, что за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов уголовная ответственность наступать не может.

Дадин находится в ИК-5 Алтайского края, куда его в январе доставили из колонии №7 в Сегеже (Республика Карелия). Во ФСИН заявили, что перевод был осуществлен в целях обеспечения личной безопасности. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на избиения в ИК-7. В результате проверки в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного выявлено не было.

Дадина признали виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В декабре 2015 года оппозиционера приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года его срок уменьшили до 2,5 лет лишения свободы.