Защита Дадина попросила Верховный суд отменить приговор

Защита оппозиционного активиста Ильдара Дадина, отбывающего наказание в колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов, ходатайствует об отмене приговора. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ксению Костромину.

«Сегодня я направила ходатайство на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о возбуждении надзорного производства на предмет отмены состоявшихся судебных решений в отношении Ильдара Дадина», — рассказала адвокат.

В ходатайстве защита также просит незамедлительно освободить Дадина из-под стражи.

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10 февраля Конституционный суд (КС) принял решение о пересмотре дела Дадина. Суд решил отказаться от уголовной ответственности за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов. «Уголовная ответственность может наступать только в случае, если деяние повлекло за собой вред гражданам, общественной безопасности, иным ценностям», — заявил председатель КС Валерий Зорькин.

В данный момент активист содержится в ИК-5 Алтайского края, куда его перевели в январе из колонии №7 в Сегеже. Во ФСИН заявили, что это сделано для обеспечения личной безопасности осужденного. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на избиения в ИК-7, но проверка, проведенная региональным Следственным комитетом, нарушений прав оппозиционера не выявила.

Дадина приговорили к трем годам лишения свободы по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушения при проведении публичного мероприятия. Он был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, и отбывал наказание в колонии общего режима. В марте 2016 года защите удалось добиться уменьшения его срока до 2,5 лет.