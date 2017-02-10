Россия
 

КС подтвердил законность уголовного преследования за нарушения на митингах

Перейти в «Мою Ленту»

Конституционный суд (КС) России подтвердил законность уголовной ответственности за неоднократные нарушения на митингах. Об этом сообщает ТАСС.

«[Уголовная ответственность] допустима, если она эквивалентна характеру и степени деяния и не приводит к отступлению от принципа равенства, соразмерности и справедливости», — зачитал постановление председатель КС Валерий Зорькин.

Таким образом суд отклонил жалобу Ильдара Дадина, первого осужденного в России по УК за многократные нарушения на митингах, на данную норму уголовного права. По мнению оппозиционного активиста, эта норма предусматривает уголовную ответственность за формальные нарушения исключительно на основании факта их неоднократности, а также позволяет возбуждать дело до вступления в силу всех постановлений судов по делам об административных правонарушениях.

Сторону Дадина в этом вопросе заняли Генеральная прокуратура и эксперты Дальневосточного федерального университета. Причиной называется то, что «отсутствуют два важнейших критерия криминализации — необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям».

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил Дадина, признанного виновным в неоднократных нарушениях при проведении митингов, к трем годам колонии общего режима. Он стал первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ.

Статьей 212.1 — «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» — Уголовный кодекс России был дополнен в 2014 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЛДПР предложила отменить уголовное наказание за нарушения на митингах
Генпрокуратура и правоведы поддержали Дадина в борьбе за отмену статьи УК
Москалькова назвала выбранную для Дадина колонию одной из лучших в стране
Последние новости
КС подтвердил законность уголовного преследования за нарушения на митингах
Названа главная опасность антибиотиков для детей
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
В Забайкалье обнаружили ограбившую почту банду школьников
«Любэ» и «мама Ждуна» призвали перестать убивать детей Донбасса
Вора в законе по кличке Шакар задержали за хранение наркотиков в Подмосковье
СМИ узнали о внесенных главой МИД Мексики правках в речь Трампа
Другие материалы рубрики
00:09 29 января 2017

«Исчез кефир, зато всегда есть водка»

Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор
17:39 9 февраля 2017

Суданец больше года скрывался в Заполярье от депортации

10:54 Сегодня

Орловский областной суд оценит законность установки памятника Ивану Грозному

10:08 Сегодня

Москва впервые вышла в финал премии форума «умных городов»

00:10 Сегодня

Сыру — сыр!

Зачем россиянам праздновать запрет пармезана и отказ от водки
05:14 Сегодня

Марк Захаров оправдал поссорившегося с пешеходом директора Ленкома

17:10 9 февраля 2017

Минкульт уточнил свою позицию по Дню патриотизма после слов Пескова

10:10 Сегодня

В Совфеде оценили степень угрозы от размещения систем ПРО США в Румынии

00:04 5 февраля 2017

«Через какое-то время он покончил с собой»

Рассказ не самого доброго коллектора о работе с не самыми порядочными заемщиками
08:05 9 февраля 2017

Врио главы Бурятии отправил в отставку правительство республики

09:50 Сегодня

Путин призвал МИД России сконцентрировать усилия на борьбе с терроризмом

00:19 Сегодня

В Петербурге доску Колчаку вновь закрасили черной краской

Россия
Забитые
Тату-мастер из Уфы скрывает шрамы жертв домашнего насилия
Казус Матильды
В России состоялась публичная премьера православного экстремизма
Орловский областной суд оценит законность установки памятника Ивану Грозному
Москва впервые вышла в финал премии форума «умных городов»
Сыру — сыр!
Зачем россиянам праздновать запрет пармезана и отказ от водки
Марк Захаров оправдал поссорившегося с пешеходом директора Ленкома
В Совфеде оценили степень угрозы от размещения систем ПРО США в Румынии
Все материалы
Мир
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
Честность — лучшая политика?
Какую роль играет лицемерие в отношениях США с окружающим миром
A revolutionary fighter fires at Gadhafi loyalists in downtown Sirte, Libya, Tuesday, Oct. 18, 2011. About 1,000 Libyan revolutionary troops have launched a major assault on Moammar Gadhafi's hometown, surging from the east to try to capture the last area under loyalist control. В поисках нового полковника
Какие силы бьются за власть в современной Ливии
В жилом комплексе на северо-востоке Китая произошел взрыв
Из-за схода оползней на Бали погибли 12 человек
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
СМИ узнали о внесенных главой МИД Мексики правках в речь Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Сейчас «Двину»!
Зачем Латвия избавляется от советского ракетно-ядерного наследия
Захарченко пообещал отомстить киевским властям за гибель Гиви
Президент Литвы обвинила Москву и Минск в подготовке войны с Западом
Прилепин сообщил об оставшейся у Гиви дочери
Гройсман назвал сроки получения безвизового режима и вступления Украины в ЕС
ДНР предложила украинской армии полностью прекратить огонь с 9 февраля
Гройсман призвал мировых партнеров вернуться к «плану Маршалла» для Украины
Все материалы
Финансы
Ярослав Кузьминов«Регионам нужны деньги, а не свобода»
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов о том, кто оплатит экономический рост
В Вене рассказали о перспективах продления ограничения добычи нефти
Bloomberg предсказал российской экономике рост в 2017 году
«ОПЕК не соблюдает договоренности»
Почему нефтяные цены могут упасть вопреки глобальному картельному сговору
В МВФ посоветовали Украине поднять пенсионный возраст
МВФ назвал преждевременными опасения валютных войн из-за политики Трампа
ЦБ насчитал в России не более четырех сомнительных банков
Все материалы
Бизнес
Кривые зеркала
Топ-5 корпоративных мошенничеств последних лет
«Обычному абоненту безлимитный интернет не нужен»
Пиар-директор «Мегафона» о причинах отказа от тарифов с неограниченным трафиком
Президент «АвтоВАЗа» нашел виновных в потере 10 тысяч автомобилей
Производители предупредили о дефиците молочных продуктов в Москве
«АвтоВАЗ» снизил убытки благодаря методу «монозукури»
В Минюсте Белоруссии опровергли данные о подготовке иска к России
Крупнейший производитель текилы вышел на IPO
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
В терминальной стадии
Как в Москве поймали банду налетчиков на банкоматы
Жесткий наезд
Как нарушители «сажают» полицейских на капоты своих автомобилей
Российские бомбардировщики и штурмовики перебросили на учения в Таджикистан
В Братске засняли выкатившийся с полосы бомбардировщик Ту-22М3
СМИ узнали о выходе из строя почти всех ударных подлодок Великобритании
СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Стивен ХокингНаперегонки со смертью
Как Стивену Хокингу удалось дожить до старости
Мешки из клеток
Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Черная дыра средней массы в центре 47 Тукана (в представлении художника)Тяжелый случай
Доказано существование невозможного типа черных дыр
Определено время жизни Солнечного протопланетного диска
Двуногого робота без туловища показали на видео
Найдены причины последнего массового вымирания
Рогозин поручил создать рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики
Все материалы
Спорт
Между Сочи и Пекином
До старта зимних Олимпийских игр-2018 в Южной Корее осталось 365 дней
Антон ШипулинБронзовый старт
Как россиянин Шипулин проиграл серебро эстафеты французу Фуркаду
Виктор Чанов«Уходит славное поколение советского футбола»
Загадочная история смерти трехкратного чемпиона СССР Виктора Чанова
Бывший тренер сборной России назвал Логинова щенком по сравнению с Фуркадом
Игрок «Даллас Старс» забросил шайбу в свои ворота с центра площадки в матче НХЛ
Сборная России по хоккею обыграла Финляндию
Глава МИД Украины обвинил Россию в произошедшем с футболистом Зозулей
Все материалы
Культура
Бонусная Милла
Кино недели с Денисом Рузаевым: от последней «Обители зла» до «Джона Уика 2»
Саша СоколовШкола для умных
Саша Соколов: спасибо, что живой
Сцена из спектакля «Изгнание»Бен, это Данила
Как сбежать из Литвы в Лондон и не остаться бомжом
СМИ узнали о домогательствах карликов-жевунов к звезде «Волшебника страны Оз»
Кэти Перри и внук Боба Марли выпустили сингл с клипом про хомякка
Наталья и Александр Солженицыны «Патриотизм — это не только гордость за свою страну, но и стыд»
Наталия Солженицына о семье, долге и революции
Бывшего участника Swans забанили в Twitter за руководство по избиению нацистов
Все материалы
Интернет и СМИ
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Американца арестовали за шантаж бабушки с помощью селфи с фейковым избиением
Глубокое внедрение
Как живут люди со «взломанным» телом и камерой вместо глаз
Слепой американец покорил YouTube трюками на скейтборде
Итальянец превратил панорамы Google Maps в виртуальное кругосветное путешествие
Японки оценили привлекательность Нагиева и Галкина
Немецкий телеканал показал фильм о засланных в ЕС российских «агентах» из Чечни
Все материалы
Ценности
Религиозный экстаз
Красные подарки на день святого Валентина
Белла Хадид стала послом аксессуаров Bulgari
Burberry оставил моделей в поле
TAG Heuer сделал хронографы для «Манчестер Юнайтед»
Triumph предложил женщинам белье в духе «Ла-ла Лэнда»
К разврату готовы!
«На пятьдесят оттенков темнее» как повод красиво раздеться
Google разработает платье на основе персональных данных
Все материалы
Путешествия
Федор КонюховА чего дома сидеть?
Федор Конюхов побил державшийся 20 лет рекорд полета на воздушном шаре
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
Авиалайнер протаранил автобус с пассажирами в аэропорту Стамбула
Таиланд продлил срок бесплатной выдачи туристических виз
В России появится первый халяльный турмаршрут
Авиапассажиры назвали лучший аэропорт России
Дождаться посадки
Шесть самых длинных в мире авиамаршрутов
Все материалы
Из жизни
С помощью лазера врач Кристофер Хорзанди из штата Невада удаляет растяжки на бедрах пациентки, модели Playboy Хлои ТераеСделаем красиво
Пластические хирурги превратили Instagram в свою рекламную площадку
Биологи демонстрируют темного тигрового питона длиной 4,5 метра, пойманного в 2009 году в районе города Хомстед, штат ФлоридаПолуостров чудовищ
Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Сделаем Америку снова толстой
Дональд Трамп может стать иконой нездорового образа жизни
«Мы теперь истинные америкосы»
История москвички, переехавшей в штат Мичиган и прожившей в США полжизни
Испанца признали самым привлекательным медбратом в мире
В Новой Зеландии сотни черных дельфинов выбросились на берег
Японский рекордсмен за минуту щелкнул пальцами 296 раз
Все материалы
OK Google: где продать почку?
Длительный тест Mercedes-Benz GLS: дизель, стоимость владения и конкуренты
Хот-хэтч Audi RS3 стал 400-сильным
6 внедорожников, в которые стоит вложить деньги
Каких «проходимцев» нужно покупать, пока они не стали стоить слишком дорого
Adidas обвинил «Теслу» в плагиате
13 быстрейших машин для большой семьи
Больше десятка вариантов разом поссориться со всеми
Ford показал, как плохо светили фары 110 лет назад
История проекта «Кортеж» в картинках
Как создавался лимузин для президента и каким он будет
Все материалы
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Москве предрекли торговый провал
Все материалы