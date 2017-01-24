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Генпрокуратура и правоведы поддержали Дадина в борьбе за отмену статьи УК

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Ильдар Дадин
Ильдар Дадин

Генпрокуратура России и эксперты Дальневосточного университета согласились с доводами подавшего жалобу в Конституционный суд оппозиционера Ильдара Дадина — единственного осужденного к лишению свободы за неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов или пикетов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В заключении ДВФУ отмечается, что криминализация неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования без наступления последствий и указания на них в уголовном законе, как оно описано в статье 212.1 УК РФ, необоснованна.

Причиной называется то, что «отсутствуют два важнейших критерия криминализации — необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям».

В исследовании подчеркивается, что «один и тот же факт правонарушения не может ни одномоментно, ни с каким-либо временным разрывом влечь одновременно ответственность и административную, и уголовную».

Замгенпрокурора России Владимир Малиновский в ответе на запрос подчеркнул, что «неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений».

Публичные слушания по жалобе Дадина КС проведет во вторник, 24 января.

В январе Дадина перевели в ИК-5 Алтайского края, после того как осенью он пожаловался на избиения в сегежской колонии №7. После проведенной проверки в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного выявлено не было. При этом в СПЧ рассказали, что на незаконное применение насилия в ИК №7 жалуются многие заключенные.

Дадин был приговорен к трем годам колонии общего режима в декабре 2015 года.

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