Раскрыт срок службы умных лампочек

BGR: Умные лампочки могут прослужить 10 лет или больше при регулярном использовании

Современные умные лампы имеют больший срок службы, чем их классические предшественники. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа раскрыли, сколько служат светодиодные лампочки с умными функциями. Они изучили отзывы пользователей и выяснили, что при обычной эксплуатации устройства могут проработать 10 или более лет. Производители обычно указывают ресурс 25 000 часов: по словам специалистов, если включать лампочку на 5 часов каждый день, то этого хватит примерно на 13 лет.

Так, один из пользователей рассказал, что у него дома 50 смарт-лампочек, из которых за 10 лет перестала работать только одна. Другой признался, что за тот же период из 30 ламп вышли из строя две штуки. «Это говорит о том, что большинство умных лампочек прослужат около 10 лет или дольше, но также не так уж редко встречаются ситуации, когда умная лампочка выходит из строя раньше», — заметили специалисты.

В материале говорится, что средний срок служб ламп накаливания составляет всего около 1200 часов, люминесцентных ламп — от 6000 до 15 000 часов. Также у смарт-ламп есть преимущество в виде автоматизации: по словам журналистов, их можно настроить таким образом, чтобы они горели только в присутствии людей и не тратили свой ресурс впустую.

В июне журналисты How-To Geek рассказали, что постоянные перезагрузки роутера не помогут решить серьезные проблемы с домашним интернетом. Они посоветовали переместить маршрутизатор на новое место или настроить дополнительную сеть.