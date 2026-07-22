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12:18, 22 июля 2026Интернет и СМИ

Собчак объяснила отсутствие совместных детей с Богомоловым

Собчак заявила, что не рожает от Богомолова, поскольку для нее это сложное решение
Маргарита Щигарева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак объяснила отсутствие общих детей с мужем, режиссером Константином Богомоловым. На эту тему она высказалась в шоу «Что о тебе думают?», выпуск опубликован в «VK Видео».

Беседуя с блогершей Идой Галич, Собчак заявила, что у них с Богомоловым нет совместных детей по разным причинам. «В любом случае для меня это психологически очень сложное решение», — добавила она

Ранее Собчак рассказала, что друзья-эмигранты постоянно спрашивают ее, почему она отказалась от переезда в другую страну. Как заявила журналистка, она не представляет себя живущей нигде, кроме как в России.

Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. У каждого из супругов есть ребенок от предыдущего брака — дочь Анна у Богомолова и сын Платон у Собчак.

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