Собчак раскрыла постоянно поступающий ей от друзей-эмигрантов вопрос

Собчак заявила, что друзья-эмигранты постоянно спрашивают, почему она не уехала из России

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскрыла вопрос, который ей постоянно поступает от друзей-эмигрантов. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

«Почему я не эмигрировала. (...) Вопрос этот задают мне пятый год все уехавшие друзья», — написала Собчак.

По словам ведущей, у нее были все условия для переезда в другую страну, включая финансовые накопления и возможность адаптации за рубежом. Однако, как добавила журналистка, она не представляет себя живущей нигде, кроме как в России.

«У меня сотрудники и ответственность перед ними, любимое дело жизни, у меня сын (который должен расти в России), у меня мать (плоть от плоти Россия). И вообще, это моя страна, моя Родина, мой культурный пласт», — также заявила Собчак.

Ранее журналистка опровергла слух о планах переехать в Европу. Собчак назвала сообщения о своей возможной эмиграции новостями из нижнего интернета.