Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:48, 11 ноября 2025Интернет и СМИ

Собчак ответила на слух о возможности переезда в Европу

Собчак в ответ на слух о переезде в Европу заявила, что живет в России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила на слух о том, что она может переехать в Европу, который распространился после сообщения о том, что она оформляет вид на жительство в Испании. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Собчак назвала слухи о своей возможной эмиграции новостями из нижнего интернета. «Я в России живу и работаю», — добавила она.

О том, что Собчак планирует получить вид на жительство в Испании, в октябре заявила газета El Pais. Уточнялось, что она подала заявление на вид на жительство в европейской стране для себя и своего сына. На тот момент отмечалось, что запрос журналистки находится на рассмотрении.

В декабре 2022 года Собчак назвала единственное условие эмиграции из России. По словам ведущей, она уедет из страны, если «закроют границы». Вместе с тем она отметила, что ее мнение на этот счет может измениться.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    Антимонопольщики возбудили дело в отношении застройщика ЛСР

    Сбивший 142 гексакоптера в зоне СВО российский боец раскрыл детали воздушных боев с ВСУ

    Число пострадавших во время похорон в Чечне выросло в два раза

    В России высказались об идее увеличить выплаты к пенсии в два раза

    В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

    В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

    Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

    Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

    Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости