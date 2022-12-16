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15:58, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

Собчак назвала единственное условие эмиграции из России

Журналистка Собчак назвала закрытие границ единственным условием для эмиграции из России
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала единственное условие эмиграции из России. На тему переезда из страны она порассуждала в ролике, опубликованном в ее Telegram-канале.

Собчак рассказала, что неоднократно обсуждала в компании друзей тему эмиграции из России. «Я всегда тогда говорила: если закроют границы», — назвала журналистка условие, при котором она была бы готова покинуть страну.

Ведущая отметила, что сейчас границы закрывать не планируется. Вместе с тем она намекнула на то, что ее мнение об эмиграции может поменяться. «Проблема в том, что, может быть, даже на этот момент ответ [на вопрос о переезде] уже будет совершенно иным», — пояснила она.

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Ранее медиаменеджер Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Собчак. Согласно снимку, документ был получен в сентябре 2022 года. Там также указано, что в марте 2022 года журналистка получила статус эмигранта. Позже мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова подтвердила наличие у телеведущей израильского гражданства.

В конце октября Собчак уезжала из страны на фоне задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова. В ноябре ведущая вернулась в Россию.

Кирилл Суханов, а также экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В связи с этим 26 октября в доме у Суханова, а также у Собчак прошли обыски. В тот же день RT сообщил, что журналистка проходит подозреваемой по делу, однако позднее стало известно, что у Собчак статус свидетеля.

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Олег Давыдов
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