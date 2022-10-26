Коммерческого директора Собчак обвинили в вымогательстве у Сергея Чемезова

Коммерческий директор Собчак и главред Tatler обвиняются в вымогательстве у главы Ростеха

Директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и главред Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Подробности дела в среду, 26 октября сообщает ТАСС.

Как следует из материалов дела, деньги у директора Ростеха вымогали за удаление постов в одном из телеграм-каналов. 26 октября в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу коммерческому директору телеведущей Ксении Собчак Кириллу Суханову и бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому, которых обвиняют в вымогательстве.

В поступившем материале содержится просьба об аресте фигурантов дела до 24 декабря. О задержании Суханова и Романовского в рамках уголовного дела стало известно 25 октября.