Экс-главред Tatler задержан с коммерческим директором Собчак за вымогательство

Силовики задержали экс-главреда Tatler Романовского с коммерческим директором Собчак

Начало событий в новости Силовики пришли с обысками домой к коммерческому директору Собчак

Бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский задержан по делу о вымогательстве через Telegram-каналы, по которому также проходит коммерческий директор телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов. Об этом сообщил РБК источник в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски дома у Суханова и самой Собчак. У нее никакого процессуального статуса нет.

Суханов и Романовский фигурируют в деле о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы. Ранее по нему были арестованы несколько человек, в том числе журналистка Александра Баязитова.

Суханов был задержан 25 октября в московском ресторане сотрудниками ФСБ.

Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как «очередное давление на журналистику». Она добавила, что следит за ситуацией.