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«Ростех» заявил о вымогательствах группы Telegram-шантажистов

Хинштейн: «Ростех» стал заявителем по делу группы Telegram-шантажистов, задержанных МВД

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Спецоперация МВД по пресечению преступной деятельности группы интернет-мошенников, занимавшихся вымогательством и шантажом высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров крупных российских компаний в Telegram была проведена по заявлению корпорации «Ростех». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, задержания владельцев и администраторов Telegram-каналов, где публиковались заказные материалы с дискредитирующей информацией о крупных бизнесменах и чиновниках, проводились сотрудниками управления «К» МВД совместно с ФСБ, Следственным комитетом России, Генпрокуратуры при силовой поддержке Росгвардии.

Хинштейн заявил, что масштабная операция силовиков против консорциума шантажистов была начата еще летом и носит беспрецедентный характер, а материалы по ней согласовывались на уровне первых лиц правоохранительных структур.

По его данным, в мероприятиях участвовали сотрудники аппарата гендиректора «Ростех» Сергея Чемезова, а заявителем по делу стал директор по особым поручениям корпорации Василий Бровко.

В июле были задержаны администраторы сетки «Кракен», куда входили каналы «Проект "Сканер", «Сканер 18+», «Народ против», «Погоны и галстуки» Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко.

В августе силовики вышли на администраторов каналов Ольгу Архарову, Александру Баязитову и Инну Чурилову, которые вели «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия», указал депутат.

В сентябре задержаны администраторы каналов «КАК-ТО ВОТ ТАК» Анатолия Спирина и «Кремлевский мамковед», «Кремлевский шептун», «Бетономешалка» Станислава Садовова.

Совокупная читательская аудитория составляла два миллиона человек.

«Анонимность в Telegram — это миф, технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать королей компромата», — заявил Хинштейн.

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Любовь Ширижик
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