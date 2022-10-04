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МВД России пресекло деятельность группы шантажистов из Telegram

МВД России задержало владельцев Telegram-каналов за шантаж чиновников и бизнесменов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

МВД России пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством и шантажом высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний публикациями фейков в Telegram-каналах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Задержаны и заключены под стражу 50-летний житель Москвы, его сын и уроженец Ульяновска, которые являются владельцами и администраторами каналов, занимавшимися криминальным бизнесом.

По данным МВД, интернет-мошенники создали свою сеть в Telegram, набрали 900 тысяч подписчиков, а затем размещали заказные материалы с дискредитирующей информацией о крупных бизнесменах и чиновниках. За ее удаление соучастники требовали деньги. Потерпевшим приходилось платить вымогателям ежемесячно.

Возбуждены уголовные дела по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). У фигурантов изъяты электронные устройства, записные книжки и предметы, имеющие значение для следствия.

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Любовь Ширижик
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