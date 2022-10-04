Задержание группы шантажистов из Telegram попало на видео

МВД показало видео задержания группы шантажировавших бизнесменов и чиновников в Telegram

Спецоперация МВД России по пресечению деятельности группы вымогателей попала на видео. Запись задержания подозреваемых предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые кладут на землю мужчин и надевают им наручники. В квартирах фигурантов дела изъяты крупные суммы денег, они показаны на видео.

Ранее 4 октября стало известно о задержании троих человек, занимавшихся вымогательством и шантажом высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний. Заключены под стражу 50-летний житель Москвы, его сын и уроженец Ульяновска, которые являются владельцами и администраторами каналов, занимавшихся криминальным бизнесом.

По данным МВД, интернет-мошенники создали свою сеть в Telegram, набрали 900 тысяч подписчиков, а затем размещали заказные материалы с дискредитирующей информацией о крупных бизнесменах и чиновниках. За ее удаление соучастники требовали деньги. Потерпевшим приходилось платить вымогателям ежемесячно.

Возбуждены уголовные дела по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). У фигурантов изъяты электронные устройства, записные книжки и предметы, имеющие значение для следствия.