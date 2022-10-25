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23:49, 25 октября 2022Интернет и СМИ

Собчак прокомментировала задержание ее коммерческого директора

Журналистка Собчак заявила, что ее коммерческого директора задержали за вымогательство
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала задержание ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

По ее словам, Суханова задержали за вымогательство. «Это просто бред, смех, нонсенс. (...) Адвокат с ним на связи. Мы следим», — написала она.

Как заявила журналистка, она и ее редакция расценивают задержание Суханова как «очередное давление».

Ранее стало известно, что Суханова задержали в Москве в рамках уголовного дела. Его доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве, где будут проведены следственные действия. Источник не уточнил, по какой статье возбуждено уголовное дело.

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Марина Совина
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