Собчак прокомментировала задержание ее коммерческого директора
Журналистка Собчак заявила, что ее коммерческого директора задержали за вымогательство
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала задержание ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
По ее словам, Суханова задержали за вымогательство. «Это просто бред, смех, нонсенс. (...) Адвокат с ним на связи. Мы следим», — написала она.
Как заявила журналистка, она и ее редакция расценивают задержание Суханова как «очередное давление».
Ранее стало известно, что Суханова задержали в Москве в рамках уголовного дела. Его доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве, где будут проведены следственные действия. Источник не уточнил, по какой статье возбуждено уголовное дело.