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21:08, 25 октября 2022Силовые структуры

Задержан коммерческий директор Ксении Собчак

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела
Кирилл Суханов

Кирилл Суханов. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Суханова доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. По какой статье возбуждено уголовно дело, не уточняется.

Ранее Собчак рассказала, что ее коммерческий директор не выходит на связь с утра 25 октября. «Если сообщение в [Telegram-]каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка», — написала она. Журналистка добавила, что пока не может подтвердить задержание Суханова.

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Марина Совина
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