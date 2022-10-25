Задержан коммерческий директор Ксении Собчак

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Суханова доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. По какой статье возбуждено уголовно дело, не уточняется.

Ранее Собчак рассказала, что ее коммерческий директор не выходит на связь с утра 25 октября. «Если сообщение в [Telegram-]каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка», — написала она. Журналистка добавила, что пока не может подтвердить задержание Суханова.