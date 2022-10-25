Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:31, 25 октября 2022Интернет и СМИ

Коммерческий директор Собчак пропал на фоне слухов о задержании

Ксения Собчак сообщила о пропаже своего коммерческого директора Кирилла Суханова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов пропал на фоне слухов о задержании. Об исчезновении своего представителя журналистка сообщила в Telegram.

Собчак рассказала, что ее коммерческий директор не выходит на связь с утра 25 октября. «Если сообщение в [Telegram-]каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка», — написала она.

Журналистка добавила, что пока не может подтвердить задержание Суханова.

Сообщение о задержании коммерческого директора Собчак распространилось в ряде Telegram-каналов ранее, 25 октября. По данным Varlamov News, Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября. Предположительно, против него может быть возбуждено уголовное дело.

Позже знакомый с ситуацией источник заявил, что Суханов стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Другие подробности он не привел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В США предупредили о готовности к жестким решениям после приговора Грайнер
Во Франции оценили версию о вручении Макроном украденной нацистами книги
Мишустин заявил о доведении до Минобороны всех средств для участников СВО
Собянин рассказал о работе по реагированию на угрозы безопасности в регионах
Министр спорта оценил требования Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА
Мэтью Перри рассказал о расставании с Джулией Робертс
Коммерческий директор Собчак пропал на фоне слухов о задержании
Туристы оказались в ловушке на глубине 60 метров под землей из-за поломки лифта
Новый премьер Британии получил шуточный титул из-за роста
В Госдуме ответили на слова Зеленского об отсутствии помощи для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.