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Водителю Ксении Собчак дали 2 года колонии-поселения по делу о смертельном ДТП

Водителя Ксении Собчак Олегу Цою дали 2 года колонии-поселения за смертельное ДТП в Сочи

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения Олега Цоя, водителя Ксении Собчак, за нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в объеденной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также ему запретили в течение трех лет управлять транспортными средствами. Мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и попросил прощение у потерпевших. В последнем слове он заявил о готовности возместить ущерб и попросил суд не лишать его свободы.

Смертельная авария в Сочи произошла 9 октября 2021 года. Водитель Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу, превысив скорость и проигнорировав разметку, и столкнулся с машиной Volkswagen Polo. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело. После аварии Собчак сразу отправилась в аэропорт. Из-за этого на телеведущую обрушился шквал критики в социальных сетях.

На время расследования суд поместил мужчину под домашний арест.

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Елизавета Новикова
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