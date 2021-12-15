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Водителю Ксении Собчак предъявили обвинение в нарушении ПДД

Шоферу Собчак Олегу Цою предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Олегу Цою, водителю Ксении Собчак, предъявили официальное обвинение в нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным Telegram-канала, 9 октября Олег Цой, управляя автомобилем Maybach, при обгоне по встречной полосе на трассе Адлер — Альпика-Сервис столкнулся с Volkswagen. В результате пассажирка Volkswagen погибла. Шофер в настоящий момент находится под домашним арестом. После аварии Собчак, которая находилась в Maybach, сразу отправилась в аэропорт. Из-за этого на телеведущую обрушился шквал критики в социальных сетях.

Позже Собчак вылетала в Сочи на встречу с правоохранителями в УВД города. В своем Telegram-канале телеведущая рассказала, что на допросе ей задавали те же вопросы, что и в Москве. При этом журналистка отметила, что московские следователи допрашивали ее почти три часа, хотя, по ее мнению, «обычно пассажиров в ДТП так не прессуют».

Ранее сообщалось, что МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак и передало его в прокуратуру города Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения.

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Леонид Микуляк
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