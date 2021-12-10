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Уголовное дело о ДТП в Сочи с участием Собчак передано в прокуратуру

МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак и передало его в прокуратуру

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Предварительное расследование уголовного дела о ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Уточняется, что дело «направлено в прокуратуру города Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения».

Смертельная авария в Сочи случилась 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело. После аварии Собчак сразу отправилась в аэропорт. Из-за этого на телеведущую обрушился шквал критики в социальных сетях.

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Марина Совина
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